Tarım İşçilerinin Sorunları TBMM'ye Taşındı

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2017 Perşembe 15:09

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarına İlişkin yaptığı açıklamada:

Türkiye’de 6,5 milyon insandan oluşan tarım işgücünün yaklaşık yarısı Mevsimlik Tarım İşçisidir. Mevsimlik tarım işçileri günde 14-15 saatlik mesailerle ortalama 35-40 lira karşılığında zor, güvencesiz ve güvenliksiz koşullarda çalışmaktadırlar.

Emek sömürüsüne maruz kalan işçilerden kadınlar ise kuşkusuz çok daha fazla sorun yaşamaktadırlar. Bu alanda çalışan kadınların; toplumsal cinsiyetçiliğin ürettiği birçok sorunu bulunmaktadır.Kadın tarım işçileri bu alanda çalışan erkek işçilere göre daha düşük ücret almaktadırlar. Kadın ve çocuk emeği ucuz emek gücü olarak işverenler tarafından bilinçli olarak daha çok tercih edilmektedir.

Bu yıl da sezonun açılmasıyla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan binlerce aile göç yollarına düşmüştür. Yaşanan sorunlara dönük AKP Hükümeti yönetmelik ve genelge çıkararak çözüm bulmaya çalışmaktadır. Ancak kalıcı çözümlerin üretilmemesi, işçilere dönük yasal bir düzenlemenin yapılmamış olması, yine denetim mekanizmalarının eksikliğinden ötürü sorunlar bu sezon da katlanarak devam etmiştir.

Bu konu ile ilgili Meclis Başkanlığına vermiş olduğum soru önergesi aşağıdadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Dilek ÖCALAN

Şanlıurfa Milletvekili

Türkiye’de 6,5 milyon insandan oluşan tarım işgücünün yaklaşık yarısı Mevsimlik Tarım İşçisidir. Her yıl yaz mevsiminin gelişi ile birlikte 48 farklı şehre mevsimlik tarım işgücü gitmektedir. Mevsimlik tarım işçileri günde 14-15 saatlik mesailerle ortalama 35-40 lira karşılığında zor, güvencesiz ve güvenliksiz koşullarda çalışmaktadırlar. Göç eden mevsimlik tarım işçileri 5 ile 6 ay süresince barınma, ulaşım, sağlık, eğitim sorunlarının yanı sıra etnik, kültürel ve siyasal farklılıklarından ötürü gittikleri yerlerde dışlanma ve ötekileştirme sorunlarını da yaşamaktadırlar.

Türkiye’nin mevsimlik iş göçü veren en önemli şehirlerinden biri Urfa ilidir. Mart-Kasım ayları arasında fındıktan soğana kadar birçok tarım ürününde çalışmak üzere, Urfa ilinden mevsimlik tarım işçiliği göçü olmaktadır. Bu yıl da sezonun açılmasıyla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan binlerce aile göç yollarına düşmüştür. Yaşanan sorunlara dönük AKP Hükümeti yönetmelik ve genelge çıkararak çözüm bulmaya çalışmaktadır. Ancak kalıcı çözümlerin üretilmemesi, işçilere dönük yasal bir düzenlemenin yapılmamış olması, yine denetim mekanizmalarının eksikliğinden ötürü sorunlar bu sezon da katlanarak devam etmiştir.

Emek sömürüsüne maruz kalan işçilerden kadınlar ise kuşkusuz çok daha fazla sorun yaşamaktadırlar. Bu alanda çalışan kadınların; toplumsal cinsiyetçiliğin ürettiği birçok sorunu bulunmaktadır. Kadın tarım işçileri bu alanda çalışan erkek işçilere göre daha düşük ücret almaktadırlar. Kadın ve çocuk emeği ucuz emek gücü olarak işverenler tarafından bilinçli olarak daha çok tercih edilmektedir. Bu nedenle ucuz emek gücü olarak görülen kadınlarda kayıt dışı çalışma oranı erkeklerinkine göre çok daha fazladır. Tarlada gündüz erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen, ev işlerinin devamı olan yemek, çamaşır, bulaşık, temizlik, çocuk bakımı gibi pek çok iş kadın işçilerce yapılmaktadır. Mevsimlik tarım işçisi kadınların yarısı ergen yaşta anne olmaktadır ve ölü doğum ve düşük oranları diğer çalışma alanlarına göre daha yüksektir. Göç yollarında ve tarlada yaşanılan taciz ve tecavüzler başta olmak üzere kadına yönelik şiddet yaşadıkları önemli sorunlar arasındadır.

Bu bağlamda;

1- 2017 yılı itibariyle kayıtlı ve kayıtsız çalışan mevsimlik tarım işçi sayısı kaçtır? Bu sayının içerisinde kadın işçilerin oranı nedir?

2- 24 Mart 2010 tarihli “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” genelgesi ve 19 Nisan 2017 tarihli Mevsimlik Tarım işçileri ile ilgili çıkarılan Başbakanlık genelgesi sonrası mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal yaşam koşullarında bir değişim meydana gelmiş midir?

3- Çıkarılan bu genelgelerin yaşama geçirilmesine yönelik Bakanlığınız tarafından gerekli denetim mekanizmaları işletilmiş midir?

4- 2010-2017 yılları arasında işçilerin ulaşımları sırasında kaç kaza yaşanmış ve bu kazalar sonucu kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Yaşanan kazaların önüne geçebilecek bir çalışmanız olacak mı?

5- Mevsimlik tarım işçilerinin gittikleri yerlerde karşılaştıkları ötekileştirilmeyi yine maruz kaldıkları ırkçı saldırıları engellemek amacıyla bakanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? Herhangi bir çalışma yürütülmedi ise bu konuyla ilgili bir çalışmanız olacak mı?

6- 2010-2017 yıllarında çalışan mevsimlik çocuk işçi sayısı nedir? Çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin yapılan çalışmalar nelerdir?

7- Kadın tarım işçilerinin gerek çalışma gerekse de yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve kadın kimliğinden ötürü yaşadıkları sorunların giderilmesine dönük özgün bir çalışmanız var mıdır?

8- Tarımda cinsiyetçi iş bölümünün ortadan kaldırılmasına yönelik ne tür çalışmalar yapmaktasınız?

9- 2010-2017 yılları arasında kayıt dışı mevsimlik tarım işçisi çalıştıran kaç kişi veya kuruma cezai yaptırım uygulanmıştır?