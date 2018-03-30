Tarımda acı tablo: Harran’da 50 bin dekar arazi betonlaştı!

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 09:27

Şanlıurfa'dan yayın yapan Ajans Urfa Haber Sitesi'ne açıklamalarda bulunan, Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Harran ve Suruç’a su verilmesi konusunda çiftçileri uyararak tarım arazilerinin betonlaşması konusunda önemli bilgiler verdi: “2006’da yapılan araştırmaya göre Harran Ovası’nda yaklaşık olarak 20 bin dekar alan betonlaşmıştı. Fakat bugüne geldiğimizde yapılan çalışmada bu betonlaşmanın 50 bin dekara çıktığını görüyoruz ki, bu oldukça üzücü. Bugün insanlar, bizim bu kaybolan topraklarımız kadar yerde tarım yaparak dünya ekonomilerinde liderlik yarışına giriyorlar.”

Türkiye ve Şanlıurfa son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Şanlıurfa’da özellikle Mart ayının da çok kurak geçmesinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile Harran Ovası’na ve Suruç Ovası’na su verildi. Bu karar sonrasında çiftçiler derin bir nefes alırken, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, verilen suyun dikkatli kullanılması konusunda önemli uyarılarda bulundu.



‘ÇİFTÇİLER ÇOK FAZLA VERMESİN’

Şanlıurfa’daki verimli toprakların çok kıymetli olduğunu hatırlatan Öztürkmen, çiftçilerin çok fazla su vererek tarlalarını deforme etmemeleri gerektiğini dile getirdi. Verilen suyun topraklar için can suyu olduğunu belirten Öztürkmen, “Dün itibariyle Harran Ovası’na su verildi. Bugün de Suruç’a verileceği bilgisini aldım. Tabi kurak bir dönemdeyiz, suyun verilmesi bizim için oldukça önemli. Çiftçilerimiz bu suyu çok fazla verip tarlalarını bozmasınlar, tarla kapasitesine göre versinler işlesinler. Tabi bugünlerde verilen bu su, topraklar için bir can suyu oldu. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir imkan yok, Suruç çiftçisi bu konuda çok şanslı. Ümit ediyorum gerek Suruç’ta olsun, gerek Urfa’da olsun, suyu yeterli miktarda ve düzgün kullanarak çok fazla toprakta bozulma ve deformasyon yapmazlar. Topraklarımız çok kıymetli, 1 cm toprağın oluşması bin yıl sürüyor. Toprağın kıymetini bilmek zorundayız. Ümit ediyorum çiftçimiz de topraklarının kıymetini bilecektir” ifadelerini kullandı.





HARRAN’DA 50 BİN DEKAR BETONLAŞTI!

Tarım alanlarında yaşanan betonlaşma konusuna değinen Öztürkmen, Harran Ovası’nda kaybedilen toprakların 50 bin dekara ulaştığını söyledi. Kaybedilen toprakların çok değerli olduğunu bildiren Öztürkmen, “Üzülerek söylemek gerekirse, 2006’da yapılan araştırmaya göre Harran Ovası’nda yaklaşık olarak 20 bin dekar alan betonlaşmıştı. Fakat bugüne geldiğimizde yapılan çalışmada bu betonlaşmanın 50 bin dekara çıktığını görüyoruz ki, bu oldukça üzücü. Bugün insanlar bizim bu kaybolan topraklarımız kadar yerde tarım yaparak dünya ekonomilerinde liderlik yarışına giriyorlar. Ben çiftçilerimizin artık hoyratça tarım arazilerine beton yapılar yapmayacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum ki ovalarımızdaki bu tür kirlenmeleri azaltırız” sözlerine yer verdi.



‘FAZLA İLAÇ VE GÜBRE KULLANMAYIN’

Son olarak çiftçilerin fazla gübre ve ilaç kullanımından kaçınması gerektiğini kaydeden Öztürkmen, “Fazla gübre ve fazla ilaç verdiğimiz takdirde tarım arazilerini yok edip verimsizleştiriyoruz. Ben çiftçilerimize özellikle, bir analiz yaptırmalarını ve bu analiz neticesinde yeteri kadar gübre vermelerini öneriyorum. Çiftçimizin tarım ilacı ve gübre kullanırken, gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz. Tarım ilaçlarının kullanımında belli prosedürler ve uygulamalar var, bunları mutlaka ama mutlaka yerine getirmelerini lazım. Tarım ilacı dediğimiz şey zehirdir. Tarım ilaçları ve gübreleri mutlaka bayilerden alsınlar, ruhsatlı yerlerden alsınlar ve kullanımına çok dikkat etsinler. Aksi takdirde geri dönüşümü olmayan büyük hasarlar, vücutta problemler olabilir. Biz bu konuda çiftçilerimizin bilinçlendiğini ve daha da bilinçleneceğini düşünüyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

kaynak: ajansurfa.com