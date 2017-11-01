Tarımda ithalata dikkat!

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2017 Çarşamba 10:03

Eylül ayında tarım ve gıdada ihracatın yüzde 8,3 artarken, ithalattaki yükselmenin yüzde 15,8’i bulduğunu bildiren Bayraktar, “Bu yılın 9 aylık döneminde ihracatta yüzde 4,2’lik artışa karşın, ithalat yüzde 12,5 arttı. Geçen yıl 9 aylık dönemde 3,2 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, bu yıl aynı dönemde 2,65 milyar dolara indi” dedi.



2023 hedefi böyle tutmaz İhracatta artışın üretimin desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu, bazı ürünlerin üretimin büyük oranda ihracata bağlı bulunduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “Tarım ve gıdada 2023 yılında 40 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için ihracattaki artış hızını yükseltmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hedefi yakalayamayız. Türkiye, tarım ve gıdada olağanüstü bir potansiyeli barındırıyor. İhracatını hızla artırabilir. Rekabet koşulları sağlanırsa, tarım ve gıda ihracatını 40 milyar dolara çıkarmak hiç de zor olmaz.”



Dış ticaret fazlası düşüyor



İhracat desteklenirken ithalata da dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, ihracat kadar ithalat yapılırsa bunun döviz gelirleri açısından bir anlamı olmadığını da ifade etti. Bayraktar, “2014 yılında 5,6 milyar dolara kadar çıkan tarım ve gıdada dış ticaret fazlası, 2016 yılında 5,2 milyar dolara düştü. 2016 yılının Ocak-Eylül döneminde tarım ve gıdada 3,2 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 2017 yılının aynı döneminde 2,65 milyar dolara indi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yüzde 17,1’ye ulaştı. İthalat ile ihracat arasındaki makas kapanıyor. Önlem alınmalı, rekabet koşulları sağlanmalı, ihracat desteklenmelidir” şeklinde konuştu.

(Kaynak: birgun.net)