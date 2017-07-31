Tarımda ‘şaibeye’ izin verilmeyecek!

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 03:05

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bürokratları uyardı. Bugüne kadar boğazından haram lokmanın geçmediğini belirten Fakıbaba, şaibeli işlerde kesinlikle teftişle uğraşmayacağını doğrudan savcılığa sevk edeceğini belirtti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bürokratlardan brifing almaya devam ediyor. Bakanlıkta yapılan bu toplantıların birinde Fakıbaba'nın bürokratlara önemli bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Belediye Başkanlığı döneminden örnekler veren Fakıbaba, Bakanlıkta şaibeli işlere kesinlikle müsaade etmeyeceğini söyledi. Fakıbaba, böyle bir durumda teftişle ve müfettişle uğraşmayacağını, ilgili kişi hakkında doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Fakıbaba'nın bu uyarısı, Bakanlıkta yürütülecek iş ve işlemler için önemli bulunuyor.

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