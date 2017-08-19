Tarkan'ın Kaybettiği Babasının Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:15

Yeni albümü '10' ile müzik dünyasında fırtına gibi esen Megastar Tarkan, şu sıralar eşi Pınar Tevetoğlu ile gözlerden uzak bir tatil yapıyor.

İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nden Özlem Avcı'nın haberine göre, eylülde vereceği konserler öncesinde ailesiyle baş başa tatil yapan Tarkan'ın yıllar önce erken yaşta kaybettiği babasının fotoğrafı, ilk kez hayranları tarafından paylaşıldı.

AYNI BABASI

Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu ile olan benzerliği dikkat çekiyor.

İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran o fotoğraf;





(sondakika.com)