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Tarkan'ın Kaybettiği Babasının Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı

Megastar Tarkan'ın yıllar önce kaybettiği babası Ali Tevetoğlu'nun fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Hayranları tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:15
Tarkan'ın Kaybettiği Babasının Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı

 

Yeni albümü '10' ile müzik dünyasında fırtına gibi esen Megastar  Tarkan, şu sıralar eşi  Pınar Tevetoğlu ile gözlerden uzak bir tatil yapıyor.

İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nden  Özlem Avcı'nın haberine göre, eylülde vereceği konserler öncesinde ailesiyle baş başa tatil yapan  Tarkan'ın yıllar önce erken yaşta kaybettiği babasının fotoğrafı, ilk kez hayranları tarafından paylaşıldı.

AYNI BABASI

Ailesine düşkünlüğü ile bilinen  Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu ile olan benzerliği dikkat çekiyor.

İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran o fotoğraf; 

 

(sondakika.com)

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