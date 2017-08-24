Tarlalarını Su Basan Çiftçiler Yetkililerden Yardım İstedi

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 19:15

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bilinçsiz sulama nedeniyle akan sular çiftçilerin ürünlerine zarar veriyor.



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Üçpınar kırsal Mahallesinde bilinçsiz yapılan sulama nedeniyle akan sular, çiftçilerin ürünlerine zarar veriyor. Tarlalara akan sular nedeniyle ürünlerin bir kısmı çürürken bir kısmında ise çamur yüzünden hasat yapılamıyor. Suların tarlalarını bastığını ve hasat zamanı gelmesine rağmen çamur ve su yüzünden tarlaya giremediklerini söyleyen çiftçi Ali Kılıç, yetkililerin en kısa zamanda tahliye kanalı yapması gerektiğini söyledi. Biçerdöverin çamur ve su nedeniyle ürünlerini hasat edemediğini dile getiren Kılıç, "Biz pamuk ve darı ektik. Yukarı tarlalardan su geliyor. Kimse tahliye kanalı yapmıyor. Sesimizi kimse duymuyor. Yarın biçerdöver bu tarlalara giremez. Şu anda zarardayız. Dönüm başına 100 kilo gübre atıyoruz ama boşa gidiyor. Yetkililerden bir çare istiyoruz" dedi.



Tarlasın pamuk eken Yusuf Tekçe ise, " Buraya pamuk ektik ama içine giremiyoruz. Yollar bozuk, tahliye kanalı yok. Biz biçerdöveri tarlaya koyamıyoruz. Hep zarar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(sondakika.com)