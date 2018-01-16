Urfa Haber

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:30

ÖMER YASİN ERGİN - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin, "Taşeron sistemi ülkemizin kanayan yarasıydı. AK Parti hükümetinin bunu yasalaştırmasıyla çalışanlar kendi iş güvencelerine sahip oldu." dedi.

Turbay, taşeron sisteminde işçilerin emek ve alın terinin sömürüldüğünü savundu.

İşçilerin alın terinin kurumadan hakkının verilmesi gerektiğini belirten Mürsel Turbay, sendikacılığın da bir hak arama mücadelesi olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimler sendikası olarak işlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini belirten Turbay, "Taşeronlaşma sistemi ülkemizin kanayan yarasıydı. AK Parti hükümetinin bunu yasalaştırmasıyla birlikte çalışanlar kendi iş güvencelerine sahip oldu. Bundan sonra bu tür hizmet alımı, taşeronlaşma olmayacak." ifadelerini kullandı.

- "Modern bir sömürü sistemi geliştirilmiş oldu"

Taşeron sistemine başından beri karşı olduklarını ifade eden Mürsel Turbay, yerel yönetimlerin ilk uyguladığı bu sistemin zamanla büyüdüğünü aktardı.

Turbay, taşeron sistemini kaldırmanın kolay bir iş olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Halbuki taşeron sistemi doğru değildi. Çünkü arada şirketlere ödemiş oldukları farkı çalışana ödemiş olsalardı, taşeronlaşma derdi olmadan çalışanlar kendi haklarını almış olacaklardı. İkinci kişiler alın teri üzerinden modern bir sömürü sistemi geliştirmiş oldu. Hakikaten zor bir konuydu. Bazı sıkıntılar olabilir, bu gayet doğaldır ama bu sıkıntıları tespit ediyoruz. İlgili bakanlıkla görüşüp, işçi sendikalarıyla birlikte çözeceğiz."

Kurumlarıyla hükümet arasında 3 toplu sözleşmenin olduğuna dikkati çeken Mürsel Turbay, bu sözleşmelerden birinin Memur Sen Konfederasyonunun yaptığı çerçeve sözleşme olduğunu aktardı.

Turbay, bunun dışında da belediyeler ve il özel idareler ile sosyal denge sözleşmesi yaptıklarını vurgulayarak, "Bu sözleşmelerle üretime katkı sunmuş oluyoruz. Bu sözleşmelerden belediye başkanları ve valiler de memnun. Ahenk içerisinde çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin çalışanların maaşlarının ödenmesi konusunda hiçbir sıkıntısının olmadığını vurgulayan Genel Başkan Turbay, eskiden bazı belediyelerin personelinin maaşını ödemediğini anımsattı.

Hükümetin yaptığı düzenlemeler sayesinde belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli aldığını aktaran Mürsel Turbay, "Geçmişte çalışanlarımız maaşlarını alamıyordu. Belediyelerde 60 ay maaş alamayanlar vardı. O yıllarda maaşları yerine adeta harçlık veriliyordu. Şu an Türkiye genelinde 'hangi belediye işçilerin maaşlarını ödeyemiyor' diye sorsanız, inanın 5 belediye ismi sayamam. Çünkü artık her şey rayına oturdu. Biz, kişinin insan gibi yaşaması için hak ettiği ücreti almasını talep ediyoruz. Bunu da çalışanlarımıza sağlıyoruz."

AA