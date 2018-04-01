Tatlıses askerler için 'Yaylalar' türküsünü söyledi

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 20:35

Zeytin Dalı Harekatı`na katılan askerlere destek için sınıra giden İbrahim tatlıses uçakta askerlerin en sevdiği "Yaylalar" türküsünü canlı söyledi.

Tatlıses'e Sibel Can, Mustafa Sandal, Seda Sayan, Hande Yener, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan gibi ünlü diğer sanatçılarda vokalistlik yaptı.

Tatlıses türkünün sözlerine "Urfa'yı dolaşta gel, Afrini dolaşta gel, Münbiçi dolaşta gel " diye eklemeler yaparak ayrı renk kattı.

Tatlıses'in gayet neşeli olduğu görüntülerde, sesinin halen eskisi gibi yerinde ve lezzetinden birşey kaybetmediği görüldü.

İşte Tatlıses'in uçakta söylediği türkünün görüntüleri.

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Urfa Haber- ÖZEL HABER