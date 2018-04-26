Tatlıses Milletvekili Adayı mı Oluyor

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 01:02

İzmir AK Parti'de İbrahim Tatlıses bombası. Daha önce 4 kez veto yiyen Şanlıurfalı Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses bu kez 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde İzmir'den aday olmak istediği konuşuluyor.



AK Parti'den dört kez milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses yine listede yer bulamadı.En Son AK Parti’nin 1 Kasım seçimleri için AK Parti’den Şanlıurfa milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.



1 Kasım seçimleri için belirlediği milletvekili aday listesinde ismi yer almamıştı. Bu kez şansını İzmir'den ve tekrar Ak Parti'den demek istiyor.

Kaynak:Ege Haber