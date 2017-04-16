Tatlıses oyunu kullandı açıklama yaptı

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2017 Pazar 14:42

Anayasa değişikliği için gerçekleştirilen halk oylaması kapsamında sandığa giden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, vatandaşlara "oy kullanın" çağrısı yaptı. Tatlıses, sandık başında çekilen fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

OY ATARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Anayasa Değişikliği Referandumu için sandık başına gitti. "İmparator" lakaplı ünlü sanatçı oy zarfını sandığa atarken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

TATLISES VATANDAŞLARA OY KULLANMA ÇAĞRISI YAPTI

Vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunan Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görevimi yerine getirdim. Siz de görevinizi yerine getirin, ricamdır. Saygılar...

"HAYIR DERSE ÜLKEYİ TERK EDERİM" HABERLERİNE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Referandumda 'Evet' oyu kullanacağını açıkça belirten İbrahim Tatlıses hakkında geçtiğimiz günlerde "Hayır çıkarsa ülkeyi terk ederim" dediği iddia edilmişti. Tatlıses bu haberleri Instagram hesabından yalanlamıştı.

İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı:



(sondakika.com)