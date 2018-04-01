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Tatlıses sınıra gidiyor

Ünlü isimler, Türkiye`nin Suriye`nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı`na katılan askerlere destek için sınıra gidiyor.

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 17:49
Tatlıses sınıra gidiyor
Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal`ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik ediyor.   Ünlü isimler, Türkiye`nin Suriye`nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı`na katılan askerlere ve bölgedeki vatandaşlara moral ve destek verecek.     Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek       iha  
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