Tatlıses sınıra gidiyor
Ünlü isimler, Türkiye`nin Suriye`nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı`na katılan askerlere destek için sınıra gidiyor.
Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 17:49
Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal`ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik ediyor.
Ünlü isimler, Türkiye`nin Suriye`nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı`na katılan askerlere ve bölgedeki vatandaşlara moral ve destek verecek.
iha
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