Taziye çadırında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 17:22

Haber Türk haber sitesinde yer alan haberde, Kars'ın Kağızman ilçesinde köy sakininin vefatı nedeniyle kurulan taziye çadırında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Günindi köyünde aralarında husumet bulunan Sait G. ile İsmail K, bir köy sakininin vefatının ardından kurulan taziye çadırında karşılaşınca tartışmaya başladı.

Köy sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırılan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılıp bazı yakınlarını yanına alan Sait G, taziye evine geri gelerek İsmail K. ile yanındaki Musa K'ye silahla ateş etti.

Silahla karşılık veren İsmail K. olay yerinde hayatını kaybetti, Musa K. ise ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Musa K, ilk müdahalesinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı, köye gelen Kağızman Kaymakamı Ercan Öter konuyla ilgili bilgi aldı.

Köyde yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, olay yerinden kaçan Sait G. ile diğer saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Sait G'nin bir yakınını gözaltına aldı.

Kaynak: haberturk.com