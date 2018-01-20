TBMM Başkanvekili Aydın:

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:05

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Dünyada şu anda Türkiye gibi diri, zalime karşı dik duran, mazlumu göğüsleyen başka bir ülke yok. Hem dünyadaki mazlum ve mağdurların hak ve hukukunu koruyan bir ülke, hem de kendi ulusal güvenliğine karşı bütün tehditlere bertaraf edebilecek, milletini güven içinde geleceğe hazırlayacak olan güçlü bir ülke." dedi.

Aydın ve beraberindeki AK Parti milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat ve İbrahim Halil Fırat, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir düğün salonunda AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni'nin oğlu Faruk ve Merve çiftinin nişan törenine katıldı.

Burada vatandaşlara seslenen Aydın, 2019'un gelecek yüzyılın miladı olacağını söyledi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin sınırına yakın yerlerde terör örgütünü destekleyenler tarafından yeni bir takım koridorların açıldığını ifade eden Aydın, şunları belirtti:

"Orada asıl hedefin Türkiye olduğunu hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Türkiye'ye yönelen bir tehlike ve tehdidin oralarda oluşturulmaya çalışıldığını hepimizin iyi bilmesi lazım. Dünyada şu anda, Türkiye gibi diri, zalime karşı dik duran, mazlumu göğüsleyen başka bir ülke yok. Hem dünyadaki mazlum ve mağdurların hak ve hukukunu koruyan bir ülke, hem de kendi ulusal güvenliğine karşı bütün tehditleri bertaraf edebilecek, milletini güven içinde geleceğe hazırlayacak olan güçlü bir ülke."

Aydın, Türkiye'nin geçmiş medeniyetinin de mirasçısı olarak dirayetli ve kendi kararlarını veren bir ülke haline geldiğini ifade etti.

İstikrarın ve istiklalin emin ellerde olması için 2019'a şimdiden çok iyi hazırlanmak zorunda olduklarını aktaran Aydın, "Beraber yollara döküleceğiz. Müslüman kanı dökülmesin. Mazlumların güçlü bir sesi var o ses kesilmesin. Biz artık güçlü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile 2019 Türkiye'sini hep birlikte kuracağız." diye konuştu.

Aydın ve beraberindekiler, nişan töreninin ardından vatandaşların sorunlarını dinledi.





AA