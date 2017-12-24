TED Şanlıurfa Koleji’nde türkü gecesi düzenlendi

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 17:44

Öğrenciler ve ailelerinin ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar; Şanlıurfa, Sivas, Erzurum ve Adıyaman yörelerine ait eserler seslendirip büyük beğeni aldı.



89 yıllık kültürü, nitelikli eğitim gücü ve zengin sosyal donatılarla nitelikli ve eğitimli nesiller yetiştiren TED Şanlıurfa Koleji’nde Türkiye’nin geleceği sağlam temeller üzerine inşa ediliyor. Yaşam boyu başarının yolunu açmayı hedefleyen TED Şanlıurfa Koleji, 420 kişilik konferans salonunda, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarını ağırladı.



BAZEN KEYİFLİ BAZEN HÜZÜNLÜ

Şef M. Bakır Karadağlı’nın yönettiği koro, ağırlıklı olarak Şanlıurfa yöresine ait eserleri seslendirdi. Bazen hüzünlü, bazen ise neşeli halk ezgileriyle unutulmaz bir gece yaşayan öğrenciler ve aileleri, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarını alkışlarla sevindirdi. Koro, “Ela gözlüm ben bu elden gidersem, Körlenme ey insanoğlu, Alma yanı, Yar yüreğim, Gönül arzediyor dostu görmeyi, Şu karşıki dağda, Dilden dile geziyor, Keklik dağlarda şağılar” gibi ezgileri de seslendirdi.



“KIŞ AKŞAMINDA İÇİMİZİ ISITTILAR”

TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korusu sanatçılarını kolejlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kolejde öğrencilerin yalnız akademik olarak değil sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde yer almasına da büyük önem verdiklerine değinen Şamat, “Bir kış akşamında içimizi ısıtan değerli sanatçılarımıza ve onları dinlemek için bizi yalnız bırakmayan öğrencilerimizle ailelerine teşekkür ediyoruz. Türk halk müziği ezgileriyle içimiz ısındı, büyük keyif aldık. Gecede, öğrencilerimizin müzik farkındalığını da görmüş olduk” diye konuştu.

Şamat, şöyle devam etti: “Türk Eğitim Derneği olarak çocuklarımızın başarılarını artırmak için kültürel ve sosyal faaliyetleri önemsiyoruz. Bundan sonra da sosyal ve sanatsal platformda öğrencilerimiz ve okulumuz boy gösterecek. Bu akşam bir örnekti bundan sonraki süreçte sanat, spor ve kültürel alandaki faaliyetlerimiz devam edecek.”

Konser sonunda veliler, kendilerine bu unutulmaz geceyi yaşatan okul yönetimine teşekkür ettiler.