TED’li miniklerden

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2017 Salı 12:46

TED Şanlıurfa Koleji’nde öğrenciler, bir yandan toplumsal duyarlılık kazanırken, bir yandan da sahip oldukları hakların bilinciyle yetişiyor.



RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

TED Şanlıurfa Koleji Anaokulu öğrencileri, Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin yıldönümünde, üzerlerinde çocuk haklarının neler olduğunun yazıldığı gününün önemine ilişkin yazıların yer aldığı pankartlarla okulun birimlerini gezdi. Öğretmenlerinin de eşlik ettiği TED’li miniklerin etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.



“ONLAR BİZİM YARINLARIMIZ”

Her çocuğun başlı başına bir birey olduğunun altını çizen TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, temel ilkelerinin araştıran, sorgulayan ve hakkını arayan bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Çocuk haklarının dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın dünyadaki bütün çocuklar için geçerli olduğunu belirten Şamat, "Tüm çocukların birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaları için bir gün değil her gün varız. Yüzlerindeki tebessümün hiç eksilmemesi için çalışıyoruz. Onlar bizim yarınlarımız, yaşam kaynağımız." dedi.