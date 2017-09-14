Tek Çatı Altında Alım-satım Kompleksi

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2017 Perşembe 11:17

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kentin üç çıkış noktasında bulunan hububat alım-satım merkezlerini bir araya getirecek Hububat Alım-Satım Kompleksinin fizibilite çalışmalarına başlandığını söyledi.



Diyarbakır Şanlıurfa, Silvan ve Mardin yolları üzerlerinde bulanan hububat alım satım yerlerinin tek çatı altında toplanması için DTB tarafından çalışmalara başlandı. Tek bir komplekste toplamanın, alım-satım yapan tüccarlara büyük kolaylık sağlayacağını anlatan DTB Başkanı Engin Yeşil, kompleksin yapımının borsa üyelerinin görüşleri alınarak yapılacağını belirtti. Yapılacak bir çalıştay ile üyelerin görüşleri alınacağını belirten DTB Başkanı Yeşil, "Geniş bir mutabakat dahilin de yer seçiminin ardından yapılacak planlamalar doğrultusunda hareket edeceğiz. Üye memnuniyetini göz önünde bulundurarak Kompleksi yapmayı hedeflemiş bulunmaktayız" dedi.



"Üyelerimiz yol gösterici oldu"



Yönetim kurulu başkanlığı görevine geldiği ilk günden itibaren üyelere hizmeti en kaliteli ve ulaşılabilir bir noktada vermek için çalışmalar yürüttüklerin ide belirten DTB Başkanı Yeşil, "'Bismil İlçemizden başlayarak iş yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerimizde tescil büroları açmaya başladık. Bismil ilçemizin ardından Ergani ilçemizde de tescil büromuzu tamamladık. Borsamızda verilen hizmetin kalitesini artırmak, Üye memnuniyetini sağlamak için Kalite Yönetim Sistemi (İSO 9001) belgesini aldık ve daha sonra borsamızın 5 yıldızlı borsalar arasına girmesini sağlayan TOBB Akreditasyon sistemini gerçekleştirerek, Diyarbakır Ticaret Borsamızı 5 yıldızlı borsa konumuna getirdik. Bu çalışmalarımızı yaparken, üyelerimizin fikir ve düşünceleri bizlere yol gösterici olmuştur. Kompleks çalışmamız ve bundan sonraki çalışmalarımızda da Üyelerimizin memnuniyetini her zaman ön planda tutacağız" diye konuştu

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