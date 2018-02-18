Tek isteğimiz, PYD/PKK Rakka'dan defolup gitsin

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 15:17

MÜSLÜM ETGÜ - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Rakkalılar, terör örgütü PYD/PKK'nın baskılarını anlattı.

Terör örgütü DEAŞ, ardından da PYD/PKK'nın zulmü dolayısıyla yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli, çareyi Türkiye'ye kaçmakta buldu.

Topraklarının terör örgütlerince işgal edildiği dönemde gördükleri işkence ve zulmü unutamayan Suriyeliler, kendilerine kucak açan Türkiye'nin ülkelerini terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veriyor.

Savaş öncesi Rakka'da lastikçi dükkanı bulunan Ammar Halil, AA muhabirine yaptığı açılamada, terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'ya gelişiyle kendileri için zor günlerin başladığını söyledi.

DEAŞ üyelerinin televizyon izlediği için kendisini 4 gün cezaevinde tuttuğunu anlatan Halil, bu süreçte işkenceye maruz kaldığını anlattı.

Halil, DEAŞ'ın ardından bölgeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'nın gelişiyle sıkıntılarının daha da arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dükkanımı elimden aldılar, mecburen Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldım. Babam Rakka'da annesine bakmak için kaldı. Onunla telefonla görüştüğümde 'iş yerlerimizi ve evlerimizi PYD/PKK'nın alıp kullandığını' söyledi. Rakka'ya gelmek istiyorum dedim ama bana 'Sakın gelme, yoksa seni hemen alıp savaştırmaya götürürler' dedi. Şimdi korkumdan Rakka'ya gidemiyorum. PYD/PKK Rakka'ya dönmek isteyen Araplardan 70 bin Suriye lirası istiyor."

- "Amcam vefat etti ama cenazesine gidemedim"

Elektrik mühendisi olan amcasının Rakka'da DEAŞ ve PYD/PKK'nın döşediği bombaları kendi geliştirdiği bir cihazla tespit edip imha ettiğini dile getiren Halil, son işinde bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

Amcasının ölümüne çok üzülmesine rağmen Rakka'ya gidemediğini dile getiren Halil, şunları kaydetti:

"Elimden bir şey gelmiyor. Amcamın ölümünden bu yana 20 gün geçti ama acım geçmedi. Esed, DEAŞ ve PYD/PKK hepsi terör estirdi ve bizi perişan etti. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. PYD/PKK Rakka'yı ele geçirdikten sonra DEAŞ'ın taktiğini uyguladı. Önce kimseye ses etmedi, 'sizleri kurtarmaya geldik' dediler ama bir süre sonra insanlara zulmetmeye başladılar. Millet huzuru kalmayınca da mecburen Rakka'dan ayrılmak zorunda kaldı."

- "Allah Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordusunu muzaffer etsin"

Halil, PYD/PKK'nın insanları aşiretlere göre ayırdığını ifade ederek, "Bir aşiretin liderini infaz ettikten sonra insanlara 'artık sizin aşiretle bir sıkıntımız yok' diyorlar, arkasından da sıra aşiret üyelerine geliyor. PYD/PKK'nın DEAŞ ile bir ayrılığı yok, bunu herkes biliyor. PYD/PKK bugün Rakka'dan çıksın hemen evime dönerim." diye konuştu.

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü operasyona da çok sevindiklerini ve bunun Suriye halkı için yapıldığını bildiklerini belirten Halil, "Allah Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordusunu muzaffer etsin. Onların bizim için yaptıklarını, bizim liderimiz size yapmadı." ifadelerini kullandı.

- "İnsanları göçe zorladılar"

Fedya Hamet de Rakka'da babasının 5 katlı bir binası, dükkanları, abisinin de tatlıcı dükkanı ile araçları bulunduğunu ancak hepsinin PYD/PKK'nın eline geçtiğini söyledi.

Rakka'da mutlu bir hayat sürerken önce DEAŞ sonra da PYD/PKK'nın gelişiyle huzurlarının bozulduğunu ifade eden Hamet, insanları korkutarak, gençleri askere alarak ve mallarına el koyarak insanları göçe zorladıklarını anlattı.

Hamet, PYD/PKK'nın amacının topraklarına yerleşerek hakimiyet kurmak olduğunu dile getirerek, "Bizleri göçe zorlayınca mecburen Türkiye'ye sığındık. Allah Türkiye ve Türk halkından razı olsun. Bize evlerini, topraklarını açtılar, iş ve aş verdiler. Türk ordusu inşallah Afrin'i terörden temizledikten sonra Rakka'yı da temizlerse çok mutlu oluruz. PYD/PKK'nın çıkması halinde hiç düşünmeden hemen Rakka'ya döneriz." ifadelerini kullandı.

- "PYD/PKK'ya katılmayan karşı taraftan sayılıyor"

PYD/PKK'nın Araplara kötü davrandığını vurgulayan Hamet, Rakka'da kalan Arapların korkularından seslerini çıkaramadıklarını belirtti.

Telefonla görüştüğü 3 kız kardeşinin sadece iyiyiz dediklerini ve korkularından bir şey anlatamadıklarını dile getiren Hamet, şunları kaydetti:

"Her evden bir genç erkeği alıyorlar, yoksa yerine genç kızları alıp götürüyorlar. Nereye götürdüklerini, ne yaptıklarını bilmiyoruz. Rakka'ya ilk geldikleri zaman dayımın oğlunu alıp götürdüler. Şimdiye kadar nerede, öldü mü, sağ mı bilmiyoruz. Kimse kendi isteğiyle gitmiyor, zorla alıp götürüyorlar. Karşı çıkanı da bir süre hapisle cezalandırıyorlar. Eğer PYD/PKK'ya katılmayı kabul etmezse 'bize katılmadığına göre karşı taraftasın' diyorlar. Aldıkları Arap gençlerini eğitmeden, eline silah verip, ön saflara sürüp kendileri arkada kalıyor. Tek isteğimiz, PYD/PKK Rakka'dan defolup gitsin. Şimdi gitmeye kalksak hemen eşimi alıp götürürler, bundan dolayı gidemiyoruz.

AA