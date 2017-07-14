Telefon Dolandırıcılığına 5 Tutuklama

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 21:20

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, telefonla aradıkları vatandaşları kandırarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için 3 ay süren bir çalışma yaptı. Ardından Denizli, İstanbul ve Şanlıurfa'daki belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalandı. Yapılan baskın sonucu, zanlıların ev ve iş yerlerinde 20 tam altın, 14 altın bilezik, 1.5 metre altın zincir, 1 yarım altın, 13 çeyrek altın, bin 660 euro, 17 bin 220 lira, 3 kol saati, çok sayıda cep telefonu hattı bulundu. Şüphelilerin, 20 Nisan ile 9 Temmuz 2017 tarihleri arasında 35 kişiyi cep telefonuyla arayarak, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları, banka hesaplarının terör örgütü FETÖ veya PKK'nın eline geçtiği yalanını söyledikleri, korkuttukları mağdurları dolandırdıkları belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B., H.Y., İ.T., İ.B. ile A.O.A. tutuklandı.



(sondakika.com)