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Telefon Dolandırıcısı 5 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da telefonla arayıp kendilerini savcı olarak tanıttıkları kişileri 1 milyon 65 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 5'i, tutuklandı.

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2017 Pazartesi 10:29
Telefon Dolandırıcısı 5 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri,  İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla  İzmir'in  Kemalpaşa ve  Menemen ilçeleri ile  Şanlıurfa'nın  Akçakaleve  Harran ilçelerinde telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini savcı olarak tanıtarak dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12'si  Şanlıurfa'da, toplam 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 39 cep telefonu, 11 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 3 harici bellek, 5 hafıza kartı, 47 bin 250 lira, 5 burma bilezik, 2 küpe, 4 yüzük ve 8 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., Y.Y., H.Y., H.Ç. ve İ.A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

kaynak: sondakika.com

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