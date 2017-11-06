Telefon Dolandırıcısı 5 Kişi Tutuklandı

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2017 Pazartesi 10:29

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Akçakaleve Harran ilçelerinde telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini savcı olarak tanıtarak dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12'si Şanlıurfa'da, toplam 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 39 cep telefonu, 11 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 3 harici bellek, 5 hafıza kartı, 47 bin 250 lira, 5 burma bilezik, 2 küpe, 4 yüzük ve 8 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., Y.Y., H.Y., H.Ç. ve İ.A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

kaynak: sondakika.com