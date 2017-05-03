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Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Sivas’ta kuyumcu soygunu bahanesiyle telefon dolandırıcılığı yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2017 Çarşamba 22:37
Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Olay, bugün öğle saatlerinde  Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Burada yaşayan B.B.'yi arayan  Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki M.E.A kendisini polis ve savcı olarak tanıttı. Şahsa adının kuyumcu soygununa karıştığını söyleyen M.E.A. evde bulunan paraları ve altınları gönderecekleri polise vermeleri gerektiğini söyledi. Şahsın dolandırıcı olduğunu anlayan B.B. durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada eve gelen M.E.A. evde bulunan 100 bin lira, 10 bin dolar, 5 adet bilezik ve 5 adet çeyrek altını poşete koyarak aldı. Asayiş Şube Dolandırıcılık ve  Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri evden paraları aldığı sırada yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

(sondakika.com)

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