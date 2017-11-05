TEOG Videosu Sosyal Medyada Rekor Kırdı

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 14:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TEOG kaldırılmalı” çıkışıyla yeni bir süreç başladı. Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ise “Bu konuda sayın başbakan ile dün mutabakatımız oluştu. Temenni ediyorum ki hemen süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek. ” diyerek kaldırılması için adım atılacağı sinyalini verdi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir video dolaşıma girdi.

Dolaşıma giren video Levent Kırca’nın efsanevi “Olacak O Kadar” programından…

İşte sosyal medyada izlenme rekorları kıran o video…





