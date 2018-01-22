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Tepe ailesinin acı günü

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şemsi Tepe'nin babası Mustafa Tepe vefat etti.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:34
Tepe ailesinin acı günü

Uzun yıllar Şanlıurfa Belediyesi'nde Fen İşlerinde görev yapan ve hali hazırda Karaköprü Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü görevini ifa eden, Şemsi TEPE nin Babası Mustafa TEPE Hakkın Rahmetine kavuştu.

Tepe ailesinden yapılan açıklama da merhum Mustafa Tepe'nin cenazesi öğle namazına müteakip Şanlıurfa merkezdeki Hz. Aişe Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bediüzzaman aile mezarlığında toprağa verilecek.

Taziye Bağlarbaşı İhlasiye Camii taziye evinde kabul edilecek.

Urfa Haber olarak, Merhuma ALLAH'tan Rahmet, Tepe Ailesine başsağlığı diliyoruz.

 

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