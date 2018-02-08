Terör mağdurlarına 213 milyon 778 bin lira tazminat

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 13:17

Batman'da terörden zarar gören 10 bin 2 kişiye 213 milyon 778 bin 387 lira tazminat ödendi.

Çatışmalı ortamda köyleri yakılan, evleri, iş yerleri, araçları veya arazisi zarar gören, yakınlarını kaybeden, alıkonulduğu için iş kaybı yaşayan, vatandaşların mağduriyeti, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında tazmin ediliyor.

Batman'da 30 yılı aşkın süre yaşanan terör olaylarında mağduriyet yaşayan 18 bin 447 kişi yasanın yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu yana zararının tazmin edilmesi için Batman İl Özel İdaresi bünyesinde açılan Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Komisyonu'na başvuruda bulundu.

Komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucu 18 bin 447 başvurudan 10 bin 2'si olumlu, 8 bin 359'u olumsuz sonuçlandı.

- "10 bin 2 kişiye 213 milyon 778 bin 387 lira tazminat"

Batman Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5233 sayılı kanun kapsamında başvurusu olumlu sonuçlanan 10 bin 2 kişiye 213 milyon 778 bin 387 lira tazminat ödendiğini söyledi.

Başvuruların Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Komisyonu'nda değerlendirildiğini dile getiren Deniz, komisyonca belirlenen tazminatı kabul eden vatandaşlarla, "sulhname" imzalandığını ardından da vatandaşlara tazminatın rayicine göre hesaplanarak ödeme yapıldığını belirtti.

- "Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız"

Vali Deniz, komisyon tarafından belirlenen tazminatı yeterli bulmayan ile terör olayı kapsamında değerlendirilmediğinden tazminata uygun görülmeyen vatandaşlarca bugüne kadar İdare Mahkemesine 5 bin 359 dava açıldığını anlatarak, bu davalardan 4 bin 298'inde idare lehine, bin 237'sinde ise idare aleyhine karar çıktığını aktardı.

Bölgede milletin devletle teröre karşı dik durduğunu ve desteğini devletten eksik etmediğini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada binlerce yıldır Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez herkes bir arada kardeşçe yaşamışsa bugünden sonra da bu şekilde devam edecek ve kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Son 30 yıldır piyon olarak kullanılan PKK terör örgütü ne yazık ki binlerce vatandaşımızı mağdur etti. Ama devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Ne yazık ki 30 yıldır PKK'yı piyon olarak kullananlar, bugün de FETÖ'yü piyon olarak kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştı ama asla başaramayacaklar."

AA