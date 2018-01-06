Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2018 Cumartesi 13:22

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 260 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımıyla hazırlanarak karayolu kenarı ve araziye tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çağdaş, Yolçatı ve Dibekköy mülki sınırları içerisinde 3 Ocak saat 18.00'den itibaren başlayan "Bayrak-73 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Kaya-2 Operasyonu" 5 Ocak saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 sığınak, gözetleme mevzisi ve 15 doğal mağara tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirildi. 5 mutfak tüpü ve yağ tenekelerinden istifadeyle 260 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımıyla hazırlanarak karayolu kenarı ve araziye tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı düzeneği de uzman ekip tarafından yerinde tahrip edildi.

Yolçatı ve Dibekköy köyleri mülki sınırları içerisindeki sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü 4 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 21'i 12 kilogramlık 22 tüp, 8'li pil bloğu, 2 litre benzin, 80 metre elektrik kablosu ve 400 kilogram un, 15 kilogram çay, 120 kilogram şeker, 25 kilogram tuz, 5 konserve, balyoz, 10 ampul, 4 sargı bezi, 25 neşter, 3 cam şişe içerisinde tıbbi alkol ve ameliyat makası bulundu.

Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar sonucunda 726 kişi ve 337 aracın sorgulaması yapıldı. Operasyon bölgesinde 14 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildi, aranan 12 kişi hakkında adli işlemlere başlanıldı.

- 1 ton 827 kilogram esrar

Narkoterörizmle mücadele faaliyeti kapsamında 1 ton 772 kilogram toz ve 55 kilogram kubar olmak üzere 1 ton 827 kilogram esrar ele geçirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilecek.

AA