Tesbihin Kullanım Amaçları

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 12:20

Tesbih aksesuarları; şu anda pek fazla amacı içerisinde kullanılmasa da köklü bir tarihçeye sahip olan bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Bu tür aksesuarlar; sadece tutkunu olan kişiler tarafından temin edilmeyi sürdürmekte ve aksesuar görevine tıkılıp kalmaktadır. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkarılan isim yazılı tesbih seçenekleri ile de gündeme gelen söz konusu unsurlar; insanların amacı dışında kullanmayı sürdürdüğü ögeler olarak da kabul görmeye devam etmektedir. Bu yüzden de tesbihlerin tarihine aykırı bir biçimde hareket edilmeye devam edildiği de kolay bir biçimde sürdürülmektedir.

Tesbih modelleri çok uzun süren bir geçmişe sahip olmakla beraber; hemen hemen her medeniyetin kültüründe kendine yer bulmuştur. Bunun yanı sıra her dinde de tercih edilen bir unsur olarak da kabul görmüş; ibadetler esnasında da kullanılan bir öge olarak da tanımlanmıştır. İslam dininde namaz sonrasındaki zikirlerde tercih edilen kuka tesbih modelleri; aynı zamanda da Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerde de tercih edilmektedir.

Tesbih seçenekleri ibadet dışında şifa vermek amacıyla da kullanılıyordu. 500’lük ya da 1000’lik kehribar tesbih unsurları herhangi bir rahatsızlığa tabi olan kişilere verilerek; tesbihlerin bu kişiler tarafından çekilmesi isteniyordu. Bunun yanında bu büyük tesbihlerin içerisinden geçen kişilerin şifa bulacağına dair bir inanış da önceki dönemlerde hakim olan bir anlayış olarak kendini göstermekteydi.

Günümüzde tesbih modelleri ibadetlerin yanında kişisel zevkler dahilinde de kullanılmaktadır. Bu sayede de farklı farklı tasarımlar ortaya konularak; insanların estetik duygularına dayalı bir çalışma sonrasında gündemde yer alarak; piyasadaki rolünü üstlenmektedir. Farklı farklı taşlardan ve imamelerden meydana getirilen tesbih modelleri; içerdiği işlemelerle de insanların hazlarını destekleyen bir seçenek olarak kabul görmeyi sürdürmektedir. Tüm tesbih modelleri Modalarda alışveriş sitesinde bulunabilmektedir.