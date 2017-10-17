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TGK Gönül Bağı Projesiyle Trabzon’a Urfaspor Bayrağı..

Türkiye Gençlik Konseyi Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençler kardeşlik bağını güçlendirmek adına gerçekleştirilen Gönül Bağı Projesinin bu defa ki durağı Trabzon'du.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2017 Salı 23:27
TGK Gönül Bağı Projesiyle Trabzon’a Urfaspor Bayrağı..

Bu yıl Trabzon’da gerçekleştirilen programa Türkiye Gençlik Konseyin Genel Başkanı Mekan GÖRÜK Genel Başkan Yardımcıları Kasım BAĞDU ,Emre BUDAK , Şanlıurfa Teşkilatından Muhammed PİLİS ve İsmail AÇAR’ın yanısıra diğer İl Başkanları ile  asil üyeler katılım sağladı.

 

Proje kapsamında Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e ziyaret gerçekleştirildi. Konferans salonunda gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Gençlik Konseyi Genel Başkan Yrd. Ve Hatay İl Başkanlığı kurucu başkanı Kasım BAĞDU 55 İldeki gençlik adına yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

 

Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'te konuşmasında şunları söyledi: "Gönüllerin bir olduğu bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür eder böylesi güzel projede ülkemizin her tarafından gençleri Trabzon’da ağırlamak bizi onurlandırdı. Bu yolda tüm Türkiye Gençlik Konseyi teşkilatına başarı dileklerini iletti."

 

Projenin her anını dolu dolu programlarla geçmesini sağlayan, projede çok büyük emek harcayan, bu kadar gönlü güzel insanın bir araya gelmesine vesile olan, ev sahipliği yapan, misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için, Trabzon İl Başkanı Yunus Emre Murat ve Türkiye Gençlik Konseyi Trabzon teşkilatına teşekkür edildi  ve Kardeş Takım olan ŞANLIURFASPOR ‘un Atkısı Hediye Edildi.

 

 

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