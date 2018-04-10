Tilki yavrularına annelik yapan köpek

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 12:38

Batman'da anneleri sulama kanalında boğulan iki yavru tilkiyi, bir köpek emziriyor.

Beşiri ilçesinin Bahçe köyü yakınlarındaki kanalda temizlik çalışması sırasında DSİ görevlileri, kanal kapağına sıkışması sonucu bir tilkinin boğulduğunu, 2 yavrusunun ise kanal yakınında bulunduğunu fark etti.

Çalışanlar aldıkları yavruları Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Bir günlük oldukları belirlenen yavru tilkiler, tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra barınaktaki 3 yavrusu olan bir köpeğe emzirildi.

Tilkiler, köpeğin sütünün az olmasından dolayı çalışanlar tarafından biberonla da beslendi.

Karınları doyurulan yavru tilkiler daha sonra özel kafese alındı.

Tilkilerin her türlü bakımının yapıldığını belirten Veteriner Onur Kılıç, şöyle konuştu:

"Hayvanların sağlık durumu iyi. İlk geldiklerinde gözleri bile açılmamıştı. Gerekli bakımlarını yaptık. Biraz daha kendilerine geldikten sonra doğal ortamlarına bırakılacak. Barınaktaki bir köpeğe emzirdik, biberonla besledik."

AA