Tır lastiklerinde kaçak sigara

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:24

Kilis'te gümrük kapısından geçmeye çalışan 6 tırda araç lastiklerine zulalanmış 19 bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan geçiş yapmak üzere olan 6 tır içerisinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Sınır kapısında durdurulan 6 tırda "Doner" isimli eğitimli köpek yardımıyla yapılan aramada, lastiklerin içerisine gizlenmiş 19 bin 640 paket kaçak sigara bulundu.

Konuyla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.