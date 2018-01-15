Tıra yüklü sondaj makinesinde esrar ele geçirildi

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:11

Diyarbakır'da, tıra yüklü sondaj makinesine gizlenmiş 166 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda seyir halindeki bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tıra yüklenmiş sondaj makinesinin bir bölmesi ile yakıt tankına gizlenmiş 166 kilo 350 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili tır sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Zanlının Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.

AA