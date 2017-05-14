Topkapı Sarayı'nın taşları Urfa'dan gidiyor

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2017 Pazar 17:04

ŞANLIURFA'da, kışın sıcak ve yazın serin tutma özelliği bulunan beyaz taşlar, ustalar tarafından işlenip motifler verildikten sonra Topkapı Sarayı ile Rami Askeri Kışlası'nın restorasyonunda kullanılmak üzere İstanbul başta olmak üzere 7 bölgeye gönderiliyor.



Farklı inançların bir arada, huzur içinde yaşadığı 'Peygamberler şehri'nde, taş işçiliği yoğun ilgi görüyor. Mistik yapıya sahip olan kentte camiler, konaklar ve tekkelerde kullanılan kesme beyaz taşlar, yeni mimari yapıların iç, dış dekorasyonlarında ana malzeme olarak kullanılmaya devam ediyor. Yöreye özgü ' Urfa taşı' olarak bilinen ve taş ocaklarından kaya halinde çıkarılan beyaz taşlar, usta ellerde çekiç darbeleriyle yontularak şekil alıyor. İşlenen taşlar, sütun başlıkları, minare şerefeleri, mihrap, çeşme, geometrik örgüler, geçmeler, bitkisel benzemeler, alçak- yüksek kabartma ve hayvan figürlerinde kullanılıyor. Çekiç darbeleriyle taşa hayat veren ustalar, el hünerlerini tarihi eserlerin restorasyonlarında veya yeni mimari yapılarda sergiliyor. Kentte taş kesme ve işleme sanatını devam ettiren ustalar, aynı zamanda yıkılma durumundaki binalara da yeniden hayat verip canlandırıyor.



7 BÖLGEYE GÖNDERİLİYOR



Kentteki taş ocaklarında çıkarılıp kesme makinesiyle bölünen taşlar, işlendikten sonra Türkiye'nin 7 bölgesine gönderiliyor. Şanlıurfa'da yaklaşık 10 yıldır taş ocağı işleten Yavuz Demir, Topkapı Sarayı ile Rami Askeri Kışlası'nın restorasyonu için İstanbul'a taş gönderdiklerini söyledi. Türkiye'nin 7 bölgesine haftada 3 TIR dolusu beyaz kesme taş gönderdiklerini ifade eden Demir, Hamidiye Tabyaları restorasyonu için de Çanakkale'ye taş göndereceklerini kaydetti. Daha önce Trabzon'daki Sümela Manastırı'na da Şanlıurfa'dan taş gönderdiklerini anlatan Demir, şunları söyledi:



"Kışın sıcak, yazın soğuk tutma özelliğine sahip Urfa taşlarını bizler dağlardan çıkartıyoruz. Ruhsatlı ocaklardan çıkardığımız bu taşları, Türkiye'nin 7 bölgesine gönderiyoruz. Son dönem mimari restorasyon çalışmalarında beyaz Urfa kesme taşları sıkça kullanılmaktadır. Şuan bizim Urfa taşlarımızı, Topkapı Sarayı'nın restorasyonu için gönderiyoruz. Yine İstanbul'da Rami Askeri Kışlası'nın restorasyonu yapılıyor ve oraya da Urfa taşı gönderiyoruz. Haftada yaklaşık 3 TR dolusu taş gönderiyoruz. Çanakkale'deki Hamidiye Tabyaları restorasyonu başlıyor ve oraya da taş göndermeye başlayacağız. Trabzon'daki Sümela Manastırı'na Şanlıurfa'dan taş gönderildi. Kaleler ve tarihi yerlerin restorasyon çalışmaları başladığında burada sürekli taş sevkiyatı yapıyoruz."



'NAKIŞ GİBİ İŞLİYORUZ'



Taş ustası Ali Kaval ise, taşları nakış gibi işleyip şekil verdiklerini ifade ederek, "Bu taşlar Şanlıurfa'nın doğal taşlarıdır. Türkiye'nin bir numarası olan taşlar, Şanlıurfa'nın her yerinde bulunmaktadır. Bu taşlar genellikle bağ evleri, mezar, minare ve cami yapımında kullanılıyor. Şanlıurfa'daki eski evler bu taşlarla yapılıyordu ve halen yapılmaya devam ediliyor" diye konuştu.



Nakış işleme ustası Murat Gergerli de, müşterinin isteğine göre şekil ve desen çizdiklerini daha sonra bunu taşlara resmettiklerini söyledi.

(sondakika.com)