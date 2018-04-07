Toprak: Taraftarımızın desteğiyle kazanacağız

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2018 Cumartesi 19:15

Şanlıurfaspor As Başkanı ve Basın Sözcüsü Reşat Toprak, Hacettepe ile yarın sahalarında çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Bu maçta taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var, onların desteği ile bu maçı kazanacağız” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 30. Haftasında yarın saat 15.00’te 11 Nisan Stadyumu’nda Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde Şanlıurfaspor As Başkanı ve Basın Sözcüsü Reşat Toprak’tan taraftara destek çağrısı geldi. Şampiyonluk yolunda Hacettepe ile çok kritik bir maça çıkacaklarını vurgulayan Toprak, “Bu zorlu maçta taraftarlarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Geçen maçlarda olduğu gibi bu maçta da tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Teknik heyet ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah tribünleri dolduracak olan taraftarlarımızla birlikte zorlu bir virajı daha 3 puanla kapatacağız” dedi.

Toprak, ligde son haftalara girildiğini kaydederek, “Ligde son 5 maç kaldı. Şampiyonluk yarışı her geçen hafta kızışıyor. Şuan belki liderin 4 puan gerisindeyiz ama henüz kaybedilmiş bir şey yok. Kalan maçlarımızı kazanarak, rakiplerimizin de puan kaybetmesiyle birlikte şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah sezonu birlik ve beraberlik içerisinde mutlu kapatacağız” diye ifade etti.

Toprak, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve bürokratları da Hacettepe maçında yanlarında görmek istediklerini temenni etti.