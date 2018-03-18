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Topu almak için girdiği barajda boğuldu

Adıyaman'da, suya düşen topu almak için baraj gölüne giren 21 yaşındaki genç boğuldu

Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 17:30
Topu almak için girdiği barajda boğuldu

Alınan bilgiye göre, Atatürk Barajı kıyısındaki Gazihandede mesire alanında yakınlarıyla piknik yapan Aziz Bilgiç (21), oynadıkları topun suya düşmesi üzerine baraj gölüne girdi.

Baraj gölünde boğulmaya başlayan Bilgiç'in çırpındığını gören yakınları ve çevredekiler, gence yardım etmek istese de suda gözden kayboldu.

Yapılan yardım çağrısı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bilgiç'e baygın halde sudan çıkardı. 

Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilgiç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

 

AA

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