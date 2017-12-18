Torununa otomobil kullandıran dedeye ceza

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2017 Pazartesi 00:02

Adıyaman'da 15 yaşındaki torununa otomobil kullandıran dedeye, para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devriye gezerken 15 yaşında Hasan Karaman'ın otomobil kullandığını fark ederek aracı durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan çocuğun dedesi 50 yaşındaki Mehmet Emin Karaman'a, 763 lira para cezası uyguladı.

Polis ekipleri, dede Karaman'a, 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olan torununa bir daha araç kullandırmaması yönünde uyarıda bulundu.

Karaman ise torunun ısrarı üzerine bunu yaptığını ve kendisine bir kez daha müsaade etmeyeceğini kaydetti.