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Trafik polisleri yasak parka izin vermiyor

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri yanlış ve yasak park etmiş araçları otoparka çektiriyor.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 15:26
Trafik polisleri yasak parka izin vermiyor

Şanlıurfa şehir merkezinde trafik akışını etkileyen ve yasak yerlere park yapan araçlar, trafik polisleri tarafından çekicikerle kaldırılıyor, yanlış parlak cezası kesiyor.

Şehir merkezinde özellikle tek yönlü cadde ve sokaklara gelişi güzel araçlarını park etmiş sürücülere yönelik başlatılan çalışma ile yanlış park etmiş araçlara ceza yağdı.

 

Trafik ekipleri ayrıca yaya ve araç trafiğine engel olan araçları, olay yerine çağırdıkları çekicilerle otoparklar çekip, ceza yazdı.

 

Trafik ekiplerinin bu uygulaması sürücü ve yaylaları memnun ettiği görüldü.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada bu uygulamaların sahada sıklaştırılarak önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, araç sahibi ve sürücülerinin oto park kurallarına uymalarının yaya ve araç trafiği açısından çok önemli olduğunu söylediler.

 

Urfa Haber Özel

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