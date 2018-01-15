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TS Basketbol 1. Ligi

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler: 74 - Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelliler: 66

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:08
TS Basketbol 1. Ligi

Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol 1. Ligi'nde, Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelliler'i 74- 66 yendi. 

Ceylanpınar Spor Salonunda oynanan maçın ilk periyotunu 27-18 ev sahibi takım önde kapattı. İkinci periyotta üstünlüğü elden bırakmayan Ceylanpınar ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 43-36 üstün tamamladı.

Maçın ikinci yarısına üst üste bulduğu sayılarla başlayan Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, üçüncü periyotu da 53-48 önde geçti.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Ceylanpınar ekibi sahadan 74-66 galibiyetle ayrıldı. 

Takım antrenörü Metin İdoğ, büyük bir engeli aştıklarını belirterek süper lig iddialarını güçlendirdiklerini söyledi. 

 

AA

 
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