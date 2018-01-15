Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol 1. Ligi'nde, Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelliler'i 74- 66 yendi.
Ceylanpınar Spor Salonunda oynanan maçın ilk periyotunu 27-18 ev sahibi takım önde kapattı. İkinci periyotta üstünlüğü elden bırakmayan Ceylanpınar ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 43-36 üstün tamamladı.
Maçın ikinci yarısına üst üste bulduğu sayılarla başlayan Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, üçüncü periyotu da 53-48 önde geçti.
Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Ceylanpınar ekibi sahadan 74-66 galibiyetle ayrıldı.
Takım antrenörü Metin İdoğ, büyük bir engeli aştıklarını belirterek süper lig iddialarını güçlendirdiklerini söyledi.
AA