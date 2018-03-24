Tüm köylere örnek ve model olacak bir çalışma yürüteceğiz

Giriş Tarihi: 24 Mart 2018 Cumartesi 11:22

Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı, kırsal kesimin kalkındırılması amacıyla hazırlanan Örnek Köy Projesi ile ilgili, "Bu proje, ulusal tarımın gelişmesi, hak ettiği verim ve kaliteyi arttırma adına muhteşem bir proje." dedi.

Çakmaklı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında 'örnek köy' seçilen Siverek ilçesinin Böğürtlen Mahallesi'nde, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenledi.

Projenin uygulama aşamasına geçildiğini belirten Çakmaklı, projenin ulusal tarımsal yapı anlamında çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu, tarımda gelişmiş ülkelerin zaten uyguladığı esasa dayanan bir süreç. Üreticilerimizin gerek bitkisel gerek hayvansal üretimde, tüm köy sakinleri olarak birlik ve beraberliğini sağlayacak. Bu proje, ulusal tarımımızın gelişmesi, hak ettiği verim ve kaliteyi de arttırma adına muhteşem bir proje. Bu köyümüzdeki üreticilerimiz ve çiftçilerimizle birlikte, bu projeyi, Allah'ın izniyle başarıya ulaştırıp, ilimizdeki diğer tüm köylere örnek ve model olacak bir çalışmayı yürüteceğiz. Tarımda üretimin esası olan maliyeti yani girdiyi minimum düzeye çekip, üretilen ürünün hem pazar garantisi hem de hak ettiği değere ulaşması, tarımsal verimliliği ve kaliteyi artırmak adına sürecek olan bir proje. Bu anlamda hem girdi maliyetlerimizi düşüreceğiz, hem de elde edilen ürünlerin hak ettiği değeri bulmasını sağlamış olacağız."

Projenin tarım ve hayvancılığa canlılık getireceğini vurgulayan mahalle muhtarı Şehmus Can da, "Bilgiler çok güzel ve bizim için yapılırsa çok önemli. Allah razı olsun, il müdürümüz bizleri ziyaret etti. Zaten gerekeni kendisi yapacaktır. Çok büyük katkısı olacak, bütün herkes faydalanacak. Herkesin hayvanı olacak, belki de daha fazla hayvanı olacak ve zengin olacak." şeklinde konuştu.

Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Siverek İlçe Müdürü Veysel Kılıç ile birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA