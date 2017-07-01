Tur minibüsü kamyonla çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.
Kıbrıs'tan Şanlıurfa'ya gelen turistleri taşıdığı belirtilen 06 ZPU 97 plakalı yolcu minibüsü, Konuklu Mahallesi yakınlarında Büyükşehir Belediyesi'ne ait 63 UB 119 plakalı hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan 13 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(haberler.com)