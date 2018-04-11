Turisti dolandıran taksiciye 1.3 yıl hapis

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2018 Çarşamba 21:11

Havalimanına gitmek isteyen turistin, yolları bilmemesinden faydalanarak farklı güzergahlar kullanıp yolu uzatan taksicinin “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamede, şüphelinin ifadesinde saptığı yolun havalimanının ters istikametindeki üçüncü köprü yolu olduğunu bilmediği ve yanlışlıkla yola girdiğini öne sürerek, suçlamayı kabul etmediğine yer verilmişti.



İddianamede, şüphelinin müştekinin turist olması nedeniyle İstanbul’u ve havaalanı yolunu bilmemesinden faydalanarak daha uzun mesafe gitmek ve böylece daha fazla taksi ücreti alabilme amacıyla kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolundan Avrupa Yakası’na geçtiği de yer almıştı.



Taksicinin tekrar Anadolu Yakası’na geçtiği ve yolu yine farklı güzergahlara saparak uzattığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin havalimanına 20.50’de vardığı ve müştekinin uçuş saati olan 21.15 olan uçağını kaçırmasına sebebiyet verdiği de vurgulanmıştı.

Kaynak: birgun.net