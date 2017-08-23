Turistlerden Rahatsız Olan Avrupa Ülkeleri, Yasak ve Para Cezalarına Başvuruyor

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 00:31

Avrupa'da büyük turist akımının yaşandığı kentlerde turistlerden duyulan rahatsızlık artıyor. Bazı Avrupa ülkeleri de yabancı ziyaretçilere karşı yasaklar ve para cezaları getirmeye başladı. İspanya'da solcular turist akınına karşı direniyor. Turizm karşıtı eğilimin güçlendiği bazı ülkelerdeki durumu derledik.

İSPANYA

Yılda 32 milyon turist ağırlayan Barcelona'da belediyenin yaptırdığı bir kamuoyu yoklaması, bölge halkının turizmi işsizlikten sonraki en büyük sorun olarak gördüğüne işaret ediyor.

Kentte, turistlere karşı eylemler düzenleyen aktivist grupların güçlenmesi, kitlesel turizmin bölge halkının günlük hayatları ve yaşam standartları üzerinde yarattığı baskının artmasına bağlanıyor.

Barcelona'da duvarlardaki "Turistleri istemiyoruz", "Turistler evinize gidin" yazıları dikkat çekiyor.

Barcelona'da yeni otellere ruhsat verilmezken, Majorca ve Ibiza'da ev ve oda kiralama sitesi Airbnb üzerinden kiralanan evlere yönelik denetimler artırıldı.Magaluf'ta özellikle İngiliz turistlerin sarhoş olup olay çıkarması vakalarının artmasından sonra alkol satın alanlardan 18 yaşından büyük olduklarını kanıtlamaları isteniyor.

(sondakika.com)