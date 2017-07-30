Türk Akademisyen İsyan Ettirdi

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 19:15

Sosyal medya günlerdir 'Sinan Küfeoğlu'nun videosunu konuşuyor. Bayburt'ta çekildiği belirtilen videoda, adının Sinan Küfeoğlu olduğunu ve Bayburt doğumlu olfuğunu ifade eden bir gencin anlattıkları sosyal medyada hızla yayıldı. İşte ODTÜ'den mezun olduğunu, önce Finlandiya'ya giderek Helsinki Teknoloji Üniversitesi'nde master ve doktora yaptığını ve Cambridge Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğunu ifade eden Küfeoğlu'nun o videosu...



Küfeoğlu, konuşmasına "Türkiye'nin cari açığının en önemli sebebini enerji ithalatı olduğu" ifadesiyle başlayarak 'Avrupa'da katıldığı enerji konulu konferanslarda ne Türkiye'nin ne de kendisinden başka Türk'ün adını görememekten yakınıyor.

Konferanslara düzenli olarak katılan ülkeler arasında İran, Mısır, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin olduğunu ancak Türkiye'nin yer almadığını belirten Küfeoğlu, öğrendiklerini Türkiye'de dile getirmek istediğini ancak konuşma yapmak için başvurduğu üniversitelerin yanıt dahi vermediğini anlatıyor.

"BAŞBAKAN'A YAZDIM YANIT ALAMADIM"

Türkiye'nin enerji alanındaki eksiklerini dile getirmek için Başbakan'a yazdığını ancak yanıt alamadığını öne süren Küfeoğlu, Enerji Bakanı ile görüşmek istediğini ancak 1 yıldır ses çıkmadığını ifade ediyor.



"AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE'Yİ ZORLA DAVET ETTİ"

27 dakikalık videoda, Brüksel'de düzenlenen son toplantıya Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'yi zorla davet ettiğini, TEİAŞ'tan birkaç daire müdürünün kayıt olduğunu anlatan Küfeoğlu, toplantı günü katılımcıların salonda olmadığını, Brüksel'e gidip turistik gezi yaptıklarını ve görüşmelere bir kez olsun katılmadıklarını ileri sürüyor.



"HİÇBİRİ İNGİLİZCE BİLMEDİKLERİ İÇİN EYFEL KULESİ'Nİ ZİYARET EDİP TOPLANTIYA KATILMADAN GERİ DÖNMÜŞLER"

Daha önce Fransa'da benzer bir olayın yaşandığını aktaran Küfeoğlu, "Enerji Bakanlığı'ndan kalabalık bir grup Paris'e gitmiş, hiçbiri İngilizce bilmedikleri için Eyfel Kulesi'ni ziyaret edip toplantıya katılmadan geri dönmüşler" dedi.

Küfeoğlu, Bayburt Üniversitesi'ni bu projelere dahil etmek istediğini ancak irtibat kurmaya çalıştığı rektörün kendisiyle görüşmediğini iddia ediyor.