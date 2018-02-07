Türk fırıncı ilk kez

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 15:51

Türkiye, alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan "Bakery Masters"ta ilk kez fırıncı Osman Gündüz tarafından temsil edildi.

Dünya fırıncılık, pastacılık, dondurma, çikolata ve şekerleme ticaret ürünlerinin sergilendiği 2018 Europain Fuarı'nda Lesaffre tarafından organize edilen "Bakery Masters", 3-6 Şubat'ta Paris'te gerçekleştirildi.

"Louis Lesaffre Kupası" ve sonrasındaki "Bakery World Cup" yarışmalarının ardından başarılı olan fırıncıların yarıştığı "Bakery Masters"da toplam 18 aday "Besleyici Ekmek Yapımı", "Gurme Fırıncılık Ürünleri" ve "Sanatsal Ekmek Yapımı" olmak üzere 3 ayrı kategoride birincilik için ter döktü.

Dünyanın en iyi fırıncılarının bireysel olarak yarıştığı "Bakery Masters"da ilk kez bir Türk fırıncı yarışmaya hak kazanırken, Osman Gündüz, Tayvan, Kanada, Avustralya, Japonya ve Hollanda'yı temsil eden fırıncılarla "Besleyici Ekmek Yapımı" kategorisinde mücadele verdi.

"Besleyici Ekmek Yapımı" kategorisinde birinciliği Hollandalı fırıncı elde ederken, "Gurme Fırıncılık Ürünleri" kategorisini Fransız fırıncı ve "Sanatsal Ekmek Yapımı" kategorisini Tayvanlı fırıncı kazandı.

- "Türk ekmeklerini tattırmak gurur vericiydi"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Osman Gündüz, 30 yıldır fırıncılık mesleği yaptığını belirterek, "Dünyanın 6 ülkesi arasına girerek bu yarışmada bulunmak benim için onur ve gurur vericiydi. 4 yıldır bu yarışmalardayım. Türkiye Fırıncılar Milli Takımı seçmeleri vardı. Orada milli takıma seçildim. 2015 yılında bölge yarışmasında bölge birincisi oldum. Oradan Fransa'daki yarışmada 12 takım arasına girdim. 12 takım arasından en iyi puan alarak 'Bakery Masters'a çağırıldım. Türk bayrağını sallamak ve burada Türk ekmeklerini tattırmak gurur vericiydi." diye konuştu.

Türk fırıncıların da kendilerine güvenerek bu tür yarışmalara katılmaları çağrısında bulunan Gündüz, "Türkiye'de de çok iyi fırıncılar, bu işi çok iyi yapacak insanlar var." dedi.

Gündüz'ün eğitim koçu Ayten Çalışkan da bu yarışma ile dört yılda bir "Dünyanın En İyi Fırıncısı"nın seçildiğini belirterek, araştırma kısmı dışında son 6 ay çok yoğun bir şekilde yarışmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Çalışkan, Kastamonu'da üretilen siyez unu ile çalıştıkları bilgisini vererek, "Dünyaya siyez unuyla ekşi ekmeği gösterdik. Bu da herkesin beğenisini kazandı." dedi.

Yarışmanın oldukça stresli geçtiğini aktaran Çalışkan, "Ülkemize ait ekmek tanıtımı aşamasında pidenin içine pastırma ve kaşar peyniri koyduk. Böylece insanlara daha lezzetli bir ekmek sunduk." bilgisini verdi.

Çalışkan, yarışmada 8 saat boyunca 101 adet ekmek hazırladıklarını dile getirerek, inovasyon ürün aşamasında kalorisi ve protein oranı düşük, lif ve besleyicilik oranı yüksek bir ekmek de yaptıklarını anlattı.

Lesaffre Türkiye Pazarlama Müdürü Pınar Çakır ise "Bakery Masters"ın 4 yıllık yarışmalar zincirinin son halkası olduğunu belirterek, Lesaffre tarafından organize edilen yarışma vasıtasıyla Osman Gündüz'e destek oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA