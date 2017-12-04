Türk Kızına İlişkiyi Haram Eden 5 Erkek Tipi Tek Videoda Derlendi

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2017 Pazartesi 13:48

Yalnızlık, modern toplumun en büyük sorunlarından, özellikle kadınlar hem yalnızlıktan şikâyetçi, hem de yeni bir ilişkiye başlamaktan korkuyorlar.

Bunun en büyük sebebi de, hayattan soğutan, hayırsız erkek arkadaşlar. Onlardan birkaçını Youtube kanalı Minibüs ele aldı. Zaman zaman gülümseyeceğiniz, zaman zaman da hayatınızdan parçalar bulacağınız video kadınları hayattan soğutan erkek tiplerini ele alıyor.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINA GİRDİ

Kısa süre önce yayınlanan video, herkesi yakından ilgilendiriyor olsa gerek en çok izlenenler arasına girmeyi başardı.

(sondakika.com)