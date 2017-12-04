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Türk Kızına İlişkiyi Haram Eden 5 Erkek Tipi Tek Videoda Derlendi

Ünlü bir Youtube kanalı, Türk kızına ilişkiyi haram eden 5 erkek tipini tek videoda derledi. Herkesin kendinden bir şey bulacağı video, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2017 Pazartesi 13:48
Türk Kızına İlişkiyi Haram Eden 5 Erkek Tipi Tek Videoda Derlendi

Yalnızlık, modern toplumun en büyük sorunlarından, özellikle kadınlar hem yalnızlıktan şikâyetçi, hem de yeni bir ilişkiye başlamaktan korkuyorlar.

Bunun en büyük sebebi de, hayattan soğutan, hayırsız erkek arkadaşlar. Onlardan birkaçını Youtube kanalı Minibüs ele aldı. Zaman zaman gülümseyeceğiniz, zaman zaman da hayatınızdan parçalar bulacağınız video kadınları hayattan soğutan erkek tiplerini ele alıyor.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINA GİRDİ

Kısa süre önce yayınlanan video, herkesi yakından ilgilendiriyor olsa gerek en çok izlenenler arasına girmeyi başardı.

 

(sondakika.com)

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