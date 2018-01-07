Türk kuru yemişini dünyaya tattırıyorlar

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2018 Pazar 17:32

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te 1978 yılında Antep fıstığı ticaretiyle sektöre giriş yapan Meray Kuruyemiş, Almanya ve Gaziantep'teki tesislerinde ürettiği 40 çeşit kuru yemişi Malta'dan Vietnam'a kadar 50 ülkeye ihraç ediyor.

Meray Kuruyemiş Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kılıç, AA muhabirine, çiftçilik yapan babası Mehmet Kılıç tarafından 1978 yılında Antep fıstığı ticareti yapmak üzere kurulan şirketlerini kardeşleriyle geliştirdiklerini ve bugün Türkiye'nin sektörel bazda ihracat lideri haline getirdiklerini söyledi.

Ağabeyinin 1999 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde "Fresh Nuts GmbH" adıyla şube açtığını ve bir fabrika kurarak Meray markasıyla Türkiye'den gönderdikleri ürünlerin satışına başladığını anlatan Kılıç, şu anda hem Türkiye'de hem de Almanya'da kuru yemiş üretimi yaptıklarını ve ihracat ağırlıklı çalıştıklarını belirtti.

Kılıç, şu anda 50'ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirerek, "Antep fıstığı, ay çekirdeği, fındık içi, badem içi, ceviz içi, kaju gibi ürünleri yurt içi ve yurt dışından temin edip, son teknolojiyle çalışan fabrikamızda işleyip, ambalajlayıp, büyük bölümü Avrupa olmak üzere Amerika ülkeleri, Malta, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Çin ve Vietnam gibi 50'ye yakın ülkeye ihraç ediyoruz. Türk markası olarak kuru yemişte en fazla destinasyona ürün gönderen firmayız. 2016 yılında paket kuru yemişte Türkiye'de ihracat lideri olduk." diye konuştu.

Başarılarının sırrının, vizyon ve işlerini sevmeleri olduğuna işaret eden Kılıç, "Hayalimiz, dünyaca tanınan, global bir Türk kuru yemiş markası yaratmak. Vizyonumuz, emeğimiz, çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Şu ana kadar doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz." dedi.

Kılıç, 2016'da 22 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ürün geliştirme alanında büyük yatırımlar yapıyoruz. Bunu trend olarak görüyoruz çünkü her ülkenin kendisine göre bir kuru yemiş tüketim alışkanlığı var. Biz cevizi ham olarak tüketirken, Çin'de ballı veya şekerli olarak yeniliyor. O ülkelere göre kuru yemiş üretiyoruz. Diğer türlü o pazarda başarılı olamıyorsunuz. Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Biz ülkelerin ve tüketicinin isteklerine göre üretim yaptığımız zaman başarılı olabiliriz. Diğer türlü sadece kalıplaşmış geleneksel ürün çeşitleriyle pazarda yer almaya çalışırsak hem Türkiye hem de şirket olarak geride kalırız."

Kuru yemişte tazeliğin çok önemli olduğunu ifade eden Kılıç, bundan dolayı bazı ürünleri Almanya'daki fabrikalarında üreterek dağıtımını sağladıklarını, bunun da kendilerine müşteri memnuniyeti açısından önemli katkı sağladığını vurguladı.

- "Paket kuru yemişte Türkiye lideriyiz"

Mehmet Ali Kılıç, Türkiye'nin kuru yemiş tüketiminde dünyada ilk 3'te yer aldığına dikkati çekerek, Türkiye'deki kuru yemiş çeşitliliğinin de hiçbir ülkede bulunmadığını vurguladı.

Türk kuru yemişinin şu anda dünyada istenilen yerde olmadığını kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Türkiye bir kuru yemiş cenneti, Gaziantep de bunun ana merkezi ama bunu yeterince değerlendiremiyoruz. Fındığın, Antep fıstığının, kayısının en lezzetlisi, iklim ve toprağın bereketiyle Türkiye'de yetişiyor ama bunu çok iyi kullanamıyoruz. Biz iyi ürün yapıyoruz ama ona değer katamıyoruz. Şu an kardeşlerimle beraber gecemizi gündüzümüze katarak yoğun şekilde çalışıyoruz. Geçen yıl itibarıyla paket kuru yemişte Türkiye lideriyiz. İşimizi sevmemiz, ürüne yatırım yapmamız ve ham maddeyi zamanında doğru yerden temin etmemiz bunu sağladı. Biz kuru yemiş üretirken sadece Türkiye'deki tüketim alışkanlığına göre üretim yapmıyoruz. Ülkelerin istekleri ve tüketim alışkanlıklarına göre kuru yemiş üretiyoruz. Pazara girmeden önce o ülkeyi ve tüketim alışkanlıklarını araştırıp, analiz ediyoruz."

AA