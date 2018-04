Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2018 Pazartesi 14:44

Kalkancı, yayımladığı mesajında, emniyet teşkilatının her gün değişen ve gelişen şartlara uygun olarak vatandaşlara "iç güvenlik" hizmetini iyileştirerek sunma çabasını sürdürdüğünü bildirdi.

Emniyet teşkilatının polis vatandaş işbirliğiyle hayata geçirdiği sosyal projeler ile özellikle Adıyaman'da yaptığı başarılı çalışmaların kentin huzur kenti olmasında ciddi katkılar sağladığını belirterek Kalkancı, şunları kaydetti:

"Son yıllarda terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da cennet vatanımızı işgal etmek isteyen hainlere karşı kahramanca mücadele eden Türk polis teşkilatımız, devletimizin bütünlüğüne ve istikbaline yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi dirayetli duruşu ve yüce milletimizin destansı mücadelesiyle bertaraf ederek, bağrından çıktığı aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur. İlimizin ve yurdumuzun her köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, vatan ve görev uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize şifa ve sıhhat diliyorum."

AA