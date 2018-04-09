Ana Sayfa Güncel Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümünü kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2018 Pazartesi 14:44
Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Kalkancı, yayımladığı mesajında, emniyet teşkilatının her gün değişen ve gelişen şartlara uygun olarak vatandaşlara "iç güvenlik" hizmetini iyileştirerek sunma çabasını sürdürdüğünü bildirdi.

Emniyet teşkilatının polis vatandaş işbirliğiyle hayata geçirdiği sosyal projeler ile özellikle Adıyaman'da yaptığı başarılı çalışmaların kentin huzur kenti olmasında ciddi katkılar sağladığını belirterek Kalkancı, şunları kaydetti:

"Son yıllarda terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da cennet vatanımızı işgal etmek isteyen hainlere karşı kahramanca mücadele eden Türk polis teşkilatımız, devletimizin bütünlüğüne ve istikbaline yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi dirayetli duruşu ve yüce milletimizin destansı mücadelesiyle bertaraf ederek, bağrından çıktığı aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur. İlimizin ve yurdumuzun her köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, vatan ve görev uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize şifa ve sıhhat diliyorum."

 

AA

 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Yetim Dayanışma Günleri

Yetim Dayanışma Günleri
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık