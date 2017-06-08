Türk ve Pakistanlı Yardım Kuruluşlarından İftar Sofrası

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 15:13

Pakistan'nın Khubaib Yardım Kuruluşu ile İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki iç savaşta kocalarını kaybeden kadınları yetim çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa'da düzenlenen iftar sofrasında bir araya getirdi. Yardım kuruluşlarının tahsis ettiği araçlarla iftar yemeğinin verileceği salona gelen Suriyeli aileler, okunan dua ve ezanın ardından iftarlarını açtı. İftar yemeğinden sonra ise 250 aileye yaklaşık bir ay yetecek kadar gıda yardımında bulunuldu. Gıda paketlerinin Endonezya ve Pakistan'daki hayırsever vatandaşlar tarafından gönderildiği belirtildi.



Program sonunda bir konuşma yapan Khubaib Foundation Yardım Kuruluşu temsilcisi Zubair Khan, "Khubaib Vakfı olarak Türkiye'de İHH ile ortak çalışmalarımız var. Şanlıurfa'da Pakistan'ın fırını var, Kilis'te yetim vakfımız var. Bu gün de bir iftar programı düzenledik. Programda Suriye'deki yetimleri ve dul kalan kadınları davet ettik. Çalışmalarımız devam ediyor. Sadece Türkiye'de yetimlere yardım etmiyoruz, bizim Pakistan'da da 5 tane yetimhanemiz var. Orada İHH ile beraber açtığımız okulumuz var. Buradaki yardımlarımızın devam gelecek" ifadelerini kullandı.



İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla ise, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak şehit ve yetim Suriyeli ailelere iftar programı düzenledik. Programa 375 aile katıldı. Pakistan'nın Khubaib kuruluşu bu programa sponsor oldu. Bu yetim ailelerimize sadece iftar vermek değil aynı zamanda birazdan ikişer gıda kolisi ve yağ da vereceğiz. Bu şekilde hem iftarlarını açmış olacaklar hem de yaklaşık bir ay kendilerine yetecek kadar gıda yardımını da yapmış olacağız. Şu anda 250 aileye yardım yapacağız ama yarın da yardımlarımı olacak. Toplam 400 aileye yardımımız olacak ama bizim hedefimiz ramazan ayında bütün mülteci ailelere ulaşıp yardım dağıtmaktır. Biz İHH olarak Şanlıurfa'da ayda 750 bin liralık ayni ve nakdi yardım yapıyoruz ama ramazan ayında en az 2 milyon liraya çıkartmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Programa, Suriye'nin El-Bab kentinin eski müftüsü Şeyh Muhammed Zekeriya El-Mesud, Suriyeli molla İsa Bunni Ebu Düccane, Pakistan'nın Khubaib Foundation Yardım Kuruluşu temsilcileri, İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla ve eşlerini Suriye'deki iç savaşta kaybeden kadınlar ile yetim kalan çocukları katıldı.

(sondakika.com)