Türk ve Suriyeli Yetimler Iftarda Buluştu

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 00:49

Deniz Feneri Derneği ile Günyüzü Derneği iş birliğinde Türkiye'de en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan kentte bulunan bir lokantada aynı kaderi paylaşan 500'ü Türk, 500'ü sığınmacı bin yetim bir araya geldi.

Yemeğin ardından çocuklara oyuncak ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nda harçlık etmeleri için zarflar içerisinde nakit para yardımı yapıldı.

Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Keskin, etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak ramazan boyunca dünya genelinde farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Farklı kıtalarda yetimler için iftarlar verdiklerini belirten Keskin, yetimlerin ailelerine 5 bin adet gıda kolisi yardımında bulunacaklarını ifade etti.

Dernek bağışçılarına teşekkür eden Keskin, "Türkiye'nin milli birlik ve kardeşliğe ihtiyacı var. Doğusunun batısının bir araya gelip kardeşlik duygularını mübarek ramazan ayında yaşaması gerekiyor. Hemen yanı başımızda Suriye'de yaşanan trajedi nedeniyle ensar muhacir kardeşliğini yaşamamız gerekiyor. Bugün bağışçılarımızın desteğiyle bunu gerçekleştirdiğimize inanıyoruz." diye konuştu.

"İnşallah kendilerini mutlu ettik"

Günyüzü Derneği Başkanı Veysel Toprak da kentte 10 yıldır yetim, öksüz ve fakirlere yönelik yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Organizasyonu partner kuruluşları olan Deniz Feneri Derneğiyle yaptıklarını anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Özellikle ramazana mahsus hem yetim hem öksüz çocuklarımıza ramazanda nezih bir ortamda iftar yemeği verdik. Bin yetime iftar yemeği veriyoruz. İnşallah kendilerini mutlu ettik bir şekilde. Burada Allah'ın rızasına uygun bir amel işlemenin edasıyla bu görevimizi tamamlamış olacağız. Katıklarından dolayı hayırseverlere teşekkür ediyoruz.

(sondakika.com)