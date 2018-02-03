Türk ve Suriyeli yetimlere karne hediyesi

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 23:58

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği tarafından düzenlenen "Karne Şölen"inde Türk ve Suriyeli yetimlere nakdi yardım yapıldı, hediye verildi.

Esentepe Mahallesi'ndeki temsilcilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan yetimler, ilahiler seslendirdi, tiyatro oyunlarıyla eğlendi.

İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarı yıl tatili dolayısıyla yetimleri, derslerinde başarılı olmaları için teşvik edici etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının çocukların başarısını daha da artırmak olduğunu belirten Atilla, "İHH olarak yetimlerimize yönelik çalışmalarımız ve yardımlarımız devam ediyor. Yetimlerimize her konuda yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Onların başarısı bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Kadriye Demir, takdirname getirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada bizi misafir eden İHH yetkililerine teşekkür ediyorum. Çok eğlendik, tiyatro oyunu çok güzel ve anlamlıydı." dedi.

Ruken Taşkın da etkinlikte çok eğlendiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dağıtılan yardım ve hediyeleri alan yetimler, birlikte pasta kesti.

AA