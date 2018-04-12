Türkiye Artık Düşmanımız

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2018 Perşembe 21:15

Eski Pentagon yetkililerinden Michael Rubin, geçen Pazartesi günü Washington Examiner’daki köşesinde Türkiye ile ABD arasındaki güncel ilişkileri ele aldı. Rubin, her ne kadar düşük bir olasılık olsa da bu iki ülkenin birbirini hedef alması ve bir çatışmaya girmesi ihtimalinin artık hayal edilemez bir durum olmadığının altını çiziyor.



Rubin köşesinde Batı’nın bir Türkiye problemine sahip olduğunu ve Türkiye’nin kaybedildiğini ifade ediyor. Rubin’in iddiasına göre Soğuk Savaş döneminde Mısır ve Libya’nın yaptığı gibi bugün Türkiye, Rusya cephesine kayıyor. Ancak Rubin, ortada farklı bir durumun olduğunu da ortaya koymuş.



Rubin’in ifadelerine göre o dönem Batı, bu tarz gelişmeleri kontrol altına almak için çeşitli adımlar atmış, müttefikliğin sürdürüldüğü rolünü bırakmış ve düşmanıyla savunma sırlarını paylaşmaya son vermişti.



Rubin, ABD ve Avrupa’nın artık bir zamanlar olasılık dışı görünen şeylerin artık olası olduğunu kabullenmesi gerektiğini belirtmiş. Bu noktada Rubin, Erdoğan’la artık partner olunamayacağının ve en azından onun izole edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve dikkat çekici bir öneride bulunuyor.



Rubin, tüm Amerikan personelin ve kalan nükleer savaş başlıklarının İncirlik Hava Üssü’nden çıkarılması ve yeni bir yerin bulunması zamanının geldiğini belirtiyor. Türkiye ile istihbarat paylaşımı ile F-35 savaş uçakları dahil olmak üzere askeri teknolojilerin paylaşımının kesilmesinin, ABD’nin ulusal güvenliği için zaruri olduğunu ifade ediyor.



Rubin makalesine şu sözlerle son vermiş: “Tarihçiler Türkiye’yi kimin kaybettiğini tartışabilirler ancak açık olan bir şey var ki o da Türkiye artık bir dost ve müttefik değil, bunun yerine Türkiye bir rakip ve potansiyel bir düşmana dönüşmüş durumda.”





Kaynak: makalegundem.com