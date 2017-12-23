Türkiye Ekonomi Zirvesi başladı

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:46

Bir otelde gerçekleştirilen zirvede, alanlarında uzman iş insanı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer alıyor.

Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Ulutaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Zirvesinde başta Ortadoğu krizi olmak üzere, dünyadaki birçok sorunu ele alacaklarını belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda büyük başarılara imza attığını ifade eden Ulutaş, söz konusu zirvenin hayırlı olmasını temenni etti.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, yatırımcıların bu anlamda Şanlıurfa'ya gelmeye başladığını vurguladı.

Türkiye Ekonomi Zirvesi'nin Şanlıurfa'ya katkı sunacağına inandığını aktaran Akıl, "Kentimizdeki sanayi kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarımız ilimizin gerek marka değerinin yükseltilmesi, gerekse ülkemizi uluslararası arenada bilinirliğini arttırmak için faaliyetler yürütmektedirler. Bu zirvenin de Şanlıurfa için önemli olduğunu düşünüyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından katılımcılar var, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan ilgililere de teşekkür ediyorum."

Pazar gününe kadar devam edecek etkinliğe ,Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber el-Alevi, Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay ile yerli ve yabancı birçok konuk katılıyor.

AA