Türkiye ile Rusya Arasında Yeni Yol Haritası İzmir'de Çizilecek

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 06:48

Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santralı gibi dev enerji projelerine imza atan Türkiye ve Rusya, yeni işbirliği alanlarında birlikte çalışmak için kolları sıvadı. Bu çerçevede, İzmir bu hafta kritik bir buluşmaya sahne olacak. Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, 18 Ağustos'ta başlayıp 27 Ağustos'ta sona erecek 86. İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde düzenlenecek "Partner Ülke Rusya" temalı Türkiye-Rusya İş Forumu'nda, yeni işbirliği alanlarına ilişkin anlaşmalar imzalanacak.

YOL HARİTALARI BELİRLENECEK

Foruma, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katılacak. Rusyatarafından da Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Rusya Sanayi Ticaret Bakanı Denis Manturov'un forumda yer alması bekleniyor. Forumda iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritaları belirlenecek.

100 RUS ŞİRKET GELECEK

Forumun yanı sıra iki ülke arasında Türkiye - Rusya Sanayi İşbirliği, Türkiye-Rusya Müteahhitlik ve Bölgesel İşbirliği, Türkiye Rusya Özel Ekonomik Bölgeler, Enerji ve Turizm İşbirliği adlı oturumlar gerçekleştirilecek. Fuara 100'ün üzerinde Rus şirketin temsilcileri gelerek Türk muadilleriyle yeni işbirliklerine imza atacak

(sondakika..com)